Rom (SID) - Davide Ballardini ist neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten US Cremonese. Das teilte das noch sieglose Schlusslicht der Serie A am Sonntag mit. Ballardini folgt beim Aufsteiger auf Massimiliano Alvini, der am Vortag nach Cremonas 2:3-Heimniederlage gegen Mitaufsteiger AC Monza seinen Posten räumen musste. Eine Runde vor Ende der ersten Saisonhälfte hat der Tabellenletzte neun Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.