Köln (SID) - Spitzenreiter FC Barcelona hat seine beeindruckende Siegesserie in der spanischen La Liga auch gegen den FC Cadiz fortgesetzt. Die Katalanen sicherten sich durch das 2:0 (2:0) am Sonntagabend nicht nur den siebten Erfolg in der Liga in Serie, sondern hielten zugleich Verfolger Real Madrid acht Punkte auf Distanz.

Wettbewerbsübergreifend ist die Mannschaft um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen damit seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage kassierte das Team von Trainer Xavi am 26. Oktober in der Gruppenphase der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München (0:3).

Sergi Roberto (43.) und der ehemalige Bayern-Star Robert Lewandowski (45.+1) entschieden die Partie mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause vorzeitig zugunsten des Champions-League-Absteigers. Danach verwaltete Bara das Ergebnis, ter Stegen und der Pfosten bewahrten den klaren Favoriten vor einem Gegentreffer.