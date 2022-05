Köln (SID) - Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat in LaLiga den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Die Katalanen gewannen am 34. Spieltag gegen RCD Mallorca verdient mit 2:1 (1:0) und schoben sich mit nun 66 Punkten wieder am FC Sevilla (63) vorbei.

Memphis Depay (25.) brachte Barca nach einem Traumpass von Jordi Alba in Führung, Routinier Sergio Busquets (54.) erhöhte. Antonio Raillo (79.) gelang lediglich der Anschlusstreffer. Barcas-Youngster Ansu Fati wurde in der 75. Minute eingewechselt und feierte sein Comeback nach überstandener Muskelverletzung.

Real Madrid hatte bereits am Samstag seinen ersten Meister-Matchball genutzt. Die Königlichen bezwangen Espanyol Barcelona ohne große Mühe mit 4:0 (2:0) und wurden zum 35. Mal spanischer Meister.

Rodrygo (33./43.) mit einem Doppelpack, Marco Asensio (55.) und Karim Benzema (81.) hatten im Estadio Santiago Bernabeu für die Madrilenen getroffen. Nationalspieler Toni Kroos war in der 60. Minute für Luka Modric eingewechselt worden.