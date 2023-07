Bei seiner Reise in die Heimat seines Vaters ist Kylian Mbappe (24) fast wie bei einem Staatsbesuch empfangen worden. Etwa 100 traditionelle Tänzer traten bei der Ankunft des französischen Fußballstars in Kameruns Hauptstadt Jaunde am Donnerstag auf. Hunderte Fans warteten am Flughafen. Mbappe hat bei seinem Ausflug nach Afrika ein vielfältiges Programm vor sich.

Am Freitag soll Mbappe zunächst in einem Vorort von Jaunde eine Schule für taube und schwerhörige Kinder besuchen. Anschließend soll es das erste Highlight sportlicher Natur geben: Das "Basketballspiel Mbappe vs. Joakim", bei dem er auf den ehemaligen NBA-Spieler Joakim Noah treffen soll. Der ist der Sohn des ehemaligen Tennisprofis Yannick Noah, der zu den Organisatoren von Mbappes Besuch gehört.

Am Nachmittag soll der Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 zudem an einem Spiel gegen den kamerunischen Fußballklub FC Vent d'Etoudi teilnehmen, bei dem Yannick Noah Vorsitzender ist.

Am Samstag wird der Stürmer von Paris St. Germain voraussichtlich das Dorf Djebale, wo sein Vater Wilfrid geboren wurde, besuchen. Zuvor wird Mbappe in der Stadt Douala noch in einer weiteren Schule erwartet, die seine Stiftung "Inspired By KM" saniert hat, wie AFP aus dem Umfeld des Spielers erfuhr.

Während Mbappe die Sommerpause für seinen Ausflug nutzt, ist seine sportliche Zukunft in der Heimat weiter ungewiss. Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi setzte ihn zuletzt unter Druck, Mbappe müsse seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängern oder in diesem Sommer gehen. Dafür habe er noch "maximal zwei Wochen" Zeit. Mbappe selber hatte schon vor Wochen beteuert, nicht bei PSG verlängern zu wollen.