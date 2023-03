Paris (SID) - Paris St. Germain hat bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Bayern München nur mit reichlich Mühe den nächsten Ligasieg eingefahren. Das Starensemble aus der französischen Hauptstadt besiegte am Samstag den FC Nantes mit 4:2 (2:2), versprühte dabei aber wenig Glanz.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in München sorgten Weltmeister Lionel Messi (12.), Jaouen Hadjam (17., Eigentor), Danilo Pereira (60.) und Kylian Mbappe (90.+2) für die Treffer der Gastgeber. Mbappes Tor kurz vor Schluss war historisch: Der Stürmer überflügelte mit seinem 201. Pflichtspieltreffer im PSG-Trikot die Bestmarke des bisherigen Klub-Rekordtorschützen Edinson Cavani.

"Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt", sagte Mbappe dem TV-Sender Canal Plus: "Das ist großartig. Aber es gibt noch viel zu tun."

Der Tabellen-13. Nantes hatte dank Ludovic Blas (31.) und Ignatius Ganago (38.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

PSG-Trainer Christophe Galtier blieb in der engen Partie keine Gelegenheit, seine Superstars zu schonen: Messi und auch Mbappe spielten durch. Der Tabellenführer schien sich nach der frühen Zwei-Tore-Führung ein wenig zu sicher gewesen sein, Nantes hielt mutig dagegen. Dennoch stand am Ende der 20. Saisonsieg für PSG.

Superstar Neymar, der nach Klubangaben wegen einer Sprunggelenksverletzung die Partie bei den Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) verpassen wird, verfolgte die Begegnung auf der Tribüne. Das Hinspiel in Paris hatte der FC Bayern Mitte Februar 1:0 gewonnen.