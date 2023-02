Ankara (SID) - Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Besiktas Istanbul haben aus Solidarität mit den Erdbebenopfern Stofftiere auf das Spielfeld geworfen. Zudem kritisierten die Anhänger beim 0:0 im Ligaspiel gegen Antalyaspor am Sonntag die türkische Staatsgewalt: "Regierung, tritt zurück", riefen die Zuschauer unter anderem.

Ähnlich hatten sich am Samstag auch die Fenerbahce-Fans beim 4:0-Sieg gegen Konyaspor in Richtung der Regierung mit Präsident Recep Tayyip Erdogan geäußert. Die Gegner der türkischen Regierung kritisieren die ihrer Meinung nach unzureichende Reaktionen und mangelnden Vorsorgemaßnahmen der Behörden auf die Naturkatastrophe, die am 6. Februar mehr als 44.000 Todesopfer in der Türkei gefordert hatte.

Die Stofftiere im Besiktas-Stadion flogen in Spielminute 4:17 auf das Feld - zu jener Uhrzeit hatte die Erde vor knapp drei Wochen gebebt. Bilder zeigen, wie Spieler in der Folge das Spielfeld von den Kuscheltieren befreien.