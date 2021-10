Brüssel - Der einflussreiche Spielerberater Pini Zahavi, der unter anderem Robert Lewandowski von Bayern München berät, ist nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP in Belgien angeklagt worden.

Die Justiz wirft dem 78-jährigen Israeli demnach Fälschung, Betrug und Geldwäsche vor. Es geht um die Übernahme des belgischen Erstligisten Royal Mouscron im Jahr 2015. Zahavi soll Scheinfirmen benutzt haben. Damit habe er das Verbot für Spielerberater, gleichzeitig einen Klub zu besitzen, umgangen.

Laut belgischer Presse hatte Zahavi den Verein mithilfe eines maltesischen Fonds übernommen, bevor er ihn ein Jahr später an ein von seinem Neffen verwaltetes Unternehmen verkaufte, aber de facto die Kontrolle behielt. Zahavi, in England als Spieleragent gemeldet, lebt in London und Tel Aviv. Er war auch am Rekordtransfer des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zu Paris St. Germain für 222 Millionen Euro beteiligt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.