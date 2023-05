Der Argentinier Marcelo Bielsa ist neuer Fußball-Nationaltrainer Uruguays. Der 67-Jährige soll mit dem zweimaligen Weltmeister die Copa America im kommenden Jahr in den USA bestreiten sowie die in Katar in der Vorrunde gescheiterten "Urus" zur WM-Endrunde 2026 führen.

"Wir haben eine Einigung erzielt, die Differenzen in der Formulierung wurden ausgeräumt und es bleibt nur noch die Unterzeichnung des Vertrags", sagte Jorge Casales, Vorstandsmitglied des uruguayischen Fußballverbandes (AUF), der Nachrichtenagentur "AFP" am Donnerstag.

Der wegen seiner unorthodoxen Methoden "El Loco", der Verrückte, genannte Coach brachte Argentinien als Eliminatorias-Sieger zur WM 2002 und zu Gold bei den Olympischen Spielen 2004 in Griechenland. Auch mit Chile fuhr er 2010 zur WM. Zuletzt arbeitete Bielsa bei Leeds United, das er nach 16 Jahren Abstinenz 2020 zurück in Englands Premier League brachte, ehe er nach einer Niederlagenserie im Februar 2022 entlassen wurde.