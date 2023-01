Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Daley Blind. Der 32-Jährige soll laut "De Telegraaf" schon am Donnerstag in München zum Medizincheck erwartet werden.

Er könnte kurzfristig auch am Freitag mit dem Rekordmeister ins Trainingslager nach Katar fliegen. Blind hatte kurz nach Weihnachten seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig aufgelöst und ist seitdem vereinslos.

FC Bayern München offenbar vor Blind-Transfer

Der 99-malige Nationalspieler, der für Oranje bei der WM in Katar in allen fünf Spielen bis zum Viertelfinal-Aus zum Einsatz gekommen war, könnte als Ersatz für den verletzten Lucas Hernandez zum FC Bayern kommen. Linksverteidiger Blind soll dem Vernehmen nach in München einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben, mit Option auf Verlängerung.

Für Ajax hatte er 333 Pflichtspiele bestritten. Der Sohn des früheren Abwehrchefs Danny Blind gewann siebenmal die Meisterschaft in der Eredivisie und zweimal den nationalen Pokal.