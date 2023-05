Der FC Barcelona hat die Meistertitel der Männer- und Frauenteams mit einer Parade vor tausenden Fans in der katalanischen Metropole gefeiert. Die Mannschaften fuhren in zwei offenen Bussen vom Camp Nou zum Arc de Triomf, die Straßen waren von jubelnden Anhängern gesäumt. Robert Lewandowski und Co. hatten erstmals seit 2019 wieder die Liga gewonnen, die Frauen zum vierten Mal in Serie.

"Man kann sehen, dass die Fans sehr aufgeregt sind, und wir sind es natürlich auch", sagte der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen dem Vereinsfernsehen: "Es macht mich stolz, dies mit ihnen zu teilen und ihnen näher als je zuvor zu sein."

Die Spielerinnen und Spieler beider Teams trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Die Liga gehört uns, die Zukunft auch". Die Euphorie in der Stadt war umso größer, weil es in den vergangenen Jahren für das Männerteam der "Blaugrana" nur wenig zu feiern gegeben hatte.

Der Freudentaumel weckte zugleich Träume von der Rückkehr des verlorenen Sohns - auch wenn der siebenmalige Weltfußballer Messi schon vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen soll. Einige Fans skandierten den Namen des Argentiniers. Zuvor hatte Präsident Joan Laporta die Gerüchte um eine Rückkehr des Superstars befeuert.