Diego Cocca ist nach nur vier Monaten als Fußball-Nationaltrainer Mexikos entlassen worden. Das teilte der mexikanische Fußballverband (FMF) am Montag mit. Beim anstehenden Gold Cup (24. Juni bis 16. Juli) in den USA und Kanada wird Jaime Lozano die Mannschaft als Interimscoach betreuen.

Cocca war nach der enttäuschenden WM in Katar, als Mexiko schon in der Gruppenphase ausgeschieden war, auf Gerardo Martino gefolgt. In sieben Spielen unter Coccas Regie gelangen "El Tri" jedoch lediglich drei Siege. In der Nations League Nord- und Mittelamerikas holte Mexiko nur Platz drei, im Halbfinale verlor das Team um den von Borussia Dortmund umworbenen Edson Alvarez mit 0:3 gegen den Rivalen USA.