In der kommenden Saison wird Eintracht Frankfurt in der Conference League an den Start gehen. Allerdings muss sich der Verein erst über die Playoffs für die Gruppenphase qualifizieren. Gegen wen der Europa-League-Sieger aus 2022 dort antreten wird, ist jedoch nicht klar, da zuvor einige Qualifikationsrunden anstehen.

Conference League: Wer ist Titelverteidiger?

Titelverteidiger ist West Ham United. Die Londoner sicherten sich den Titel durch ein 2:1 gegen Florenz. Verteidigen können die "Hammers" ihren Titel nicht. Durch den Sieg in der Conference League geht der Klub 2023/24 in der Europa League an den Start.

Welche deutschen Mannschaften haben sich qualifiziert?

Aus Deutschland nimmt nur Eintracht Frankfurt teil. Die "Adlerträger" müssen sich, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren, allerdings erst in den Playoffs durchsetzen. Ein Gegner für die Spiele am 24. und 31. August steht noch nicht fest. Dieser wird in den zuvor stattfindenden Qualifikationsrunden ermittelt.

Wo kann ich die Spiele der Conference League im TV sehen?

Der Kölner Sender "RTL" überträgt ausgewählte Spiele im Free-TV. Eine Konferenz und weitere Spiele können Fans über den Streamingdienst "RTL+" sehen.

Welche Mannschaften nehmen an der Conference League teil?

Noch sind nicht alle Mannschaften bekannt, die an der Gruppenphase teilnehmen werden, da zuvor drei Qualifikationsrunden und eine Playoff-Runde gespielt werden.

Welche Mannschaften sind bereits für die Playoffs der Conference League qualifiziert?

Für die Playoffs der Conference League qualifiziert sind derzeit Eintracht Frankfurt, Juventus Turin, OSC Lille, Aston Villa und CA Osasuna. Die anderen Teilnehmer werden durch die vorherigen Qualifikationsrunden bestimmt.

Wie viele Mannschaften nehmen an der Gruppenphase der Conference League teil?

Insgesamt werden 32 Teams in acht Vierergruppen an der Gruppenphase der Conference League teilnehmen:

10 Verlierer der Playoffs der Europa League

5 Sieger des Champions/Europa-League-Wegs

17 Sieger des Platzierungswegs

Wie viele Mannschaften nehmen an der 1. Qualifikationsrunde teil?

An der 1. Qualifikationsrunde nehmen 62 Mannschaften teil.

Wie viele Mannschaften nehmen an der 2. Qualifikationsrunde teil?

An der 2. Qualifikationsrunde nehmen 108 Mannschaften teil, darunter 13 von 15 Vereinen, die in der 1. Quali-Runde zur Champions League gescheitert sind.

Wie viele Mannschaften nehmen an der 3. Qualifikationsrunde teil?

An der 3. Qualifikationsrunde nehmen 64 Mannschaften teil.

Wie viele Mannschaften nehmen an den Playoffs teil?

An den Playoffs nehmen 44 Mannschaften teil.

Conference League: Wann werden die verschiedenen Qualifikations-Runden ausgelost?

1. Quali-Runde: 20. Juni 2023

2. Quali-Runde: 21. Juni 2023

3. Quali-Runde: 24. Juli 2023

Playoffs: 7. August 2023

Conference League: Wann finden die verschiedenen Quali-Runden statt?

1. Quali-Runde: 13. und 20. Juli 2023

2. Quali-Runde: 27. Juli und 3. August 2023

3. Quali-Runde: 10. und 17. August 2023

Playoffs: 24. und 31. August

Wann wird die Gruppenphase ausgelost?

Die Gruppen werden am 1. September 2023 ausgelost.

Wann finden die Gruppenspiele der Conference League 2023/24 statt?

1. Spieltag: 21. September 2023

2. Spieltag: 5. Oktober 2023

3. Spieltag: 26. Oktober 2023

4. Spieltag: 9. November 2023

5. Spieltag: 30. November 2023

6. Spieltag: 14. Dezember 2023

Wann finden die Playoffs zur K.o.-Phase statt?

Die Playoffs zur K.o.-Phase finden am 15. und 22 Februar 2024 statt. Ausgelost werden die Partien am 18. Dezember 2023.

Wann wird die K.o.-Phase der Conference League ausgelost?

Achtelfinale: 23. Februar 2024

Viertelfinale: 15. März 2024

Zusammen mit dem Viertelfinals werden auch die Halbfinals ausgelost.

Wann finden die Spiele der K.o.-Phase der Conference League statt?

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

Finale: 29. Mai 2024

Conference League 2023/24: Wann und wo findet das Finale statt?

Das Finale findet am 29. Mai 2024 statt. Gespielt wird im Agia-Sofia-Stadion in Athen.