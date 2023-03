International

Superstar Cristiano Ronaldo leistet einen bemerkenswerten Beitrag zur Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Laut einem Bericht der "Daily Mail" schickte der 37-Jährige, der von den Ereignissen tief betroffen sein soll, ein Flugzeug mit verschiedenen Hilfsgütern in die betroffene Region.

Konkret sollen sich Zelte, Nahrungsmittel für Erwachsene und Babys, Kissen, Decken, Betten, Milch und medizinisches Material an Bord der Maschine befunden haben. Die beiden betroffenen Länder erhoffen sich eine Signalwirkung, damit auch andere Sportler und Prominente dem Beispiel folgen.

Cristiano Ronaldo bewies schon öfter sein großes Herz

Ronaldo engagiert sich schon seit vielen Jahren wohltätig. So bezahlte er in der Vergangenheit bereits die Hirnoperation eines Kindes, leistete einen großen Beitrag zur Finanzierung eines Krebszentrums in Portugal und ist als Botschafter für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen tätig.

Bei dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion vor rund einem Monat kamen nach bisherigen Schätzungen mehr als 50.000 Menschen ums Leben, allerdings werden noch viele weitere Menschen unter den Trümmern vermutet. Millionen Menschen verloren ihr Zuhause.