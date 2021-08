+++ Update 31. August, 09:30 Uhr: Ablöse für CR7 beträgt nur 15 Millionen Euro +++

Cristiano Ronaldo wird für Manchester United zum echten Schnäppchen. Wie Juventus Turin nun bekannt gab, zahlten die "Red Devils" nur 15 Millionen Euro Ablöse für den Portugiesischen Mega-Star.

Bei Erreichen bestimmter Voraussetzungen könnte diese Summe um weitere acht Millionen Euro steigen. So günstig ist Ronaldo in seiner gesamten Karriere noch nicht gewechselt. Im Sommer 2003 kam er für 19 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu United, sechs Jahre später ging er für 94 Millionen zu Real Madrid.

+++ Update 28. August, 10.55 Uhr: Hat Berater Jorge Mendes mit dem City-Interesse nur "gespielt"?+++

Das Comeback von Cristiano Ronaldo bei Manchester United hat möglicherweise einen bitteren Beigeschmack. Wie "The Athletic" berichtet, könnte Cristiano Ronaldos Berater Jorge Mendes durch die Gespräche mit Uniteds Stadtrivalen Manchester City den Stein erst ins Rollen gebracht haben.

Demnach habe zwar Mendes bereits längere Zeit versucht, seinen Klienten wieder bei United unterzubringen, zunächst aber sei die Vereinsführung des englischen Rekordmeisters nicht darauf angesprungen. Erst durch die parallelen Gespräche des CR7-Agenten mit dem Stadtrivalen Manchester City soll es ein Umdenken bei United gegeben haben. Somit regt sich nun der Verdacht, dass Mendes mit dem Interesse von ManCity an Ronaldo nur "gespielt" habe, um ihn letztendlich doch bei United unterbringen zu können.

Immerhin bestand zwischen ManCity und Mendes wohl auch bereits Einigkeit über einen Wechsel des 36-jährigen Cristiano Ronaldo, der nach drei Saisons bei Juventus Turin wieder weg aus Italien wollte. Dass Manchester City beim Ronaldo-Deal möglicherweise nur den Köder für Manchester United spielte, soll bei den Verantwortlichen des amtierenden Meisters nun natürlich ganz schlecht ankommen.

Dem Bericht nach wird sich City dieses Vorgehen wohl für künftige Verhandlungen mit dem Spielerberater merken, was eine weitere Zusammenarbeit erschweren könnte. Mendes' Agentur Gestifute berät derzeit mit Ruben Dias, Bernardo Silva, Ederson und Joao Cancelo vier City-Akteure. Somit wird Mendes mit den Verantwortlichen von Manchester City, mit denen er in der Causa Cristiano Ronaldo möglicherweise nur "gespielt" hat, früher oder später wieder am Verhandlungstisch sitzen. Beim portugiesischen Nationalspieler und Mendes-Klient Bernardo Silva steht etwa sogar noch ein möglicher Last-Minute-Abgang im Sommer 2021 auf der Agenda.

+++ Update 27. August, 18.05 Uhr: BREAKING! Ronaldo zu Man United fix! +++

Die spektakuläre Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist perfekt.

Wie der 20-malige englische Meister am Freitag mitteilte, wechselt der 36-Jährige vorbehaltlich der Klärung persönlicher Details und des Medizinchecks von Juventus Turin zu den Red Devils. Ronaldo hatte bereits von 2003 bis 2009 dort gespielt.

Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass Ronaldo Turin trotz eines bis 2022 gültigen Vertrags nach drei Jahren verlassen will. Zunächst hatte Manchester City als Favorit auf eine Verpflichtung gegolten, ehe der Lokalrivale ins Rennen einstieg.

Mit United war Ronaldo dreimal englischer Meister geworden und hatte 2008 seinen ersten Champions-League-Titel gewonnen, bevor er neun Jahre bei Real Madrid verbrachte.

+++ Update 27. August, 15:30 Uhr: United statt City? Solskjaer befeuert Gerüchte +++

Wendet sich die Transfer-Saga um Cristiano Ronaldo noch einmal komplett? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers befeuerte Ole Gunnar Solskjaer, Trainer von Manchester United, die Gerüchte um eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu den Red Devils.

"Ich hätte nicht gedacht, dass Cristiano Juventus verlassen würde. Wenn er jemals weg will von Juventus, weiß er, dass wir hier sind. Für mich ist er der größte Spieler aller Zeiten. Wir haben ein bisschen miteinander gesprochen und ich weiß, dass Bruno Fernandes auch mit ihm gesprochen hat. In den letzten Tagen gab es eine Menge Spekulationen. Er ist ein großartiger Mensch. Warten wir ab, was mit Cristiano passiert", so der Norweger.

Solskjaer und Ronaldo spielten von 2003 bis 2007 gemeinsam bei Manchester United. Insgesamt standen sie in 32 Spielen gemeinsam auf dem Platz. Auch der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Manchester United ein Angebot für den ehemaligen Spieler vorbereitet. Der Berater von CR7 soll sich zeitnah in Manchester einfinden.

Gleichzeitig berichtet die "BBC", dass Manchester City sich wohl gegen eine Verpflichtung des portugiesischen Torjägers entschieden hat. Zuvor sagte Pep Guardiola noch: "Ich kann nur sagen, dass in diesen drei, vier Tagen bis Transferschluss alles passieren kann."

+++ Update 27. August, 13:45 Uhr: CR7 nicht im Training - Allegri bestätigt Wechselabsichten +++

Der Abschied von Cristiano Ronaldo rückt immer näher. Coach Massimiliano Allegri bestätigte am Donnerstag, dass der Superstar nicht mehr mit dem Team trainiert und auch für das anstehende Ligaspiel gegen Empoli nicht zur Verfügung steht.

Groll hegt der Trainer aber keinen, sondern zeigt vielmehr Verständnis. "Cristiano hat mir gestern seinen Wunsch mitgeteilt, den Verein sofort zu verlassen. Das ist wahr. Ich bin nicht enttäuscht. Er will Juventus verlassen, hat seine Entscheidung getroffen und sucht nach einem neuen Klub. Das ist ein Teil des Lebens", wird der 54-Jährige von Romano zitiert.

+++ Update 27. August, 7:15 Uhr: Ronaldo soll Mannschaftskollegen Wechselwunsch mitgeteilt haben +++

Die Anzeichen für einen Abgang von Superstar Juventus Turin gen Manchester City verdichten sich immer mehr. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano ("Sky Sports") erfahren haben will, hat der fünffache Weltfußballer seinen Mannschaftskollegen bereits seinen Wechselwunsch mitgeteilt. "CR7 ist noch kein Spieler von Manchester City, aber es fehlt nur noch ein Schritt", schreibt zudem die "Gazzetta dello Sport".

Auch seinen Spind soll Ronaldo bereits geräumt haben, zudem soll er kein Interesse daran verspüren, beim kommenden Ligaspiel gegen Empoli für die "Alte Dame" aufzulaufen.

Darüber hinaus soll sich CR7-Berater Jorge Mendes mit dem neuen Arbeitgeber bereits über die Vertragsmodalitäten einig geworden sein. Aktuell verdient der 36-Jährige kolportierte 31 Millionen Euro pro Spielzeit, bei ManCity wird der Europameister von 2016 laut der spanischen Zeitung "AS" knapp die Hälfte verdienen.

Ein offizielles Angebot steht noch aus, eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro ist wohl im Gespräch. Auch ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling oder Gabriel Jesus scheint denkbar. Laut Romano ist auch Everton-Stürmer Moise Kean ein Kandidat in Turin.

+++ Update 26. August, 23:30 Uhr: Transfer-Experte bestätigt - Ronaldo will Juve sofort verlassen +++

Der Transferhammer nimmt immer weiter Formen an. Nun berichtete der italienische Transferexperte Fabrizio Romano ("Sky Sport"), dass Ronaldo Juve bereits über seine sofortigen Wechselabsichten informiert hat.

Sein Berater Jorge Mendes soll bereits mit Manchester City verhandeln. Juventus soll demnach auf ein Angebot der Citizens warten. Dieses solle in den nächsten Stunden eintreffen, damit beide Parteien den Deal schnellstmöglich abschließen können.

Beim nächsten Spiel von Juventus am Samstag soll Ronaldo nicht im Kader der alten Dame stehen.

+++ Update 26. August, 15:55 Uhr: Ronaldo-Einigung mit City offenbar fix +++

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, hat sich Cristiano Ronaldo mit Manchester City bereits auf einen Wechsel verständigt. Auch in den sozialen Medien verdichten sich die Gerüchte darüber. Eine Einigung zwischen den beiden Vereinen sei allerdings noch nicht erreicht worden, heißt es.

Ronaldo soll einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterschreiben. Auch wenn noch nicht alle finanziellen Details geklärt seien, soll der Portugiese ein Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro netto erhalten. Neben der Ablöse von rund 25 Millionen Euro steht wohl auch ein zusätzlicher Spielertausch im Raum.

Juve hat offenbar Interesse an Gabriel Jesus, City-Coach Pep Guardiola möchte seinen Stürmer aber nicht abgeben.

+++ Update 26. August, 11.58 Uhr: Juve-Abgang? Ronaldo-Manager in Turin eingetroffen +++

Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über einen Juve-Abgang von Cristiano Ronaldo, nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Manager Jorge Mendes am Mittwoch in Turin angekommen und hat sich nach der Landung in Richtung Ronaldos Anwesen aufgemacht. Laut der Zeitung "ein echter Wendepunkt".

Dass Manchester City an dem Portugiesen interessiert sein soll, gilt als sicher. Inzwischen soll aber auch Paris Saint-Germain in den Poker eingestiegen sein, um den Traum einer Vereinigung von Lionel Messi und Ronaldo zu realisieren.

Laut dem italienischen Medium ist Manager Mendes daran interessiert, seinem Klienten einen neuen Zweijahresvertrag zu verschaffen.

Bei beiden Klubs hängen die Verhandlungen jedoch auch von anderen Spielern ab. Bei PSG geht es vornehmlich um die Frage, ob Kylian Mbappe noch zu Real Madrid wechselt. Bei City ist die Wahrscheinlichkeit für einen CR7-Transfer inzwischen gestiegen, seit Harry Kane angekündigt hat, in diesem Sommer bei Tottenham zu bleiben.

+++ Update 24. August, 13 Uhr: Juve schließt Ronaldo-Abschied aus +++

Bei Juventus Turin will man von einem Abschied des Portugiesen nichts wissen.

"Wir haben diese Entscheidung gemeinsam mit Ronaldo getroffen. Er wird zu 100 Prozent bleiben", sagte Juventus-Vize-Präsident Pavel Nedved bei "DAZN". Bereits zuvor erklärte Trainer Allegri, dass er Cristiano Ronaldos Wort auf einen Verbleib bei der "Alten Dame" habe. Dessen Vertrag läuft noch bis 2022.

+++ Update 22. August, 21 Uhr: CR7 sorgt für neuen Wirbel +++

Cristiano Ronaldo hat beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin zum Saisonstart großen Wirbel ausgelöst - indem er (zunächst) nicht spielte. Medienberichten zufolge bat der Portugiese vor dem Serie-A-Auftakt bei Udinese Calcio am Sonntag (2:2) darum, nicht eingesetzt zu werden, er wolle Wechseloptionen prüfen.

Die Nachricht ging umgehend viral, doch Ronaldo, der einen Vertrag bis Ende der Saison besitzt, wurde in der zweiten Halbzeit dann doch eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte seine Mannschaft 2:1, Paolo Dybala (3.) und Juan Cuadrado (23.) hatten für Juve getroffen.

Udine glich durch Gerard Deolofeu (83.) spät aus, Juve-Torhüter Wojciech Szczesny hatte sich verdribbelt. Dann folgte die Schlusspointe des Spiels: Ronaldo traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum vermeintlichen Sieg, doch das Tor wurde nach Videobeweis aberkannt.

