Turin - Seit 2018 steht Cristiano Ronaldo in Diensten von Juventus Turin. Nun ranken sich um den Superstar und fünfmaligen Champions-League-Sieger heftige Wechselgerüchte.

Sein Vertrag beim Serie-A-Klub läuft noch bis 2022. Will Juve eine Ablösesumme kassieren, müsste der 36-Jährige noch in diesem Jahr verkauft werden. Ronaldo selbst soll ebenfalls Interesse an einem Abgang haben.

Hier findet ihr alle News und Updates zum möglichen CR7-Abgang.

+++ Update 26. August, 23:30 Uhr: Transfer-Experte bestätigt - Ronaldo will Juve sofort verlassen +++

Der Transferhammer nimmt immer weiter Formen an. Nun berichtete der italienische Transferexperte Fabrizio Romano ("Sky Sport"), dass Ronaldo Juve bereits über seine sofortigen Wechselabsichten informiert hat.

Sein Berater Jorge Mendes soll bereits mit Manchester City verhandeln. Juventus soll demnach auf ein Angebot der Citizens warten. Dieses solle in den nächsten Stunden eintreffen, damit beide Parteien den Deal schnellstmöglich abschließen können.

Beim nächsten Spiel von Juventus am Samstag soll Ronaldo nicht im Kader der alten Dame stehen.

+++ Update 26. August, 15:55 Uhr: Ronaldo-Einigung mit City offenbar fix +++

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, hat sich Cristiano Ronaldo mit Manchester City bereits auf einen Wechsel verständigt. Auch in den sozialen Medien verdichten sich die Gerüchte darüber. Eine Einigung zwischen den beiden Vereinen sei allerdings noch nicht erreicht worden, heißt es.

Ronaldo soll einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterschreiben. Auch wenn noch nicht alle finanziellen Details geklärt seien, soll der Portugiese ein Jahresgehalt von rund 15 Millionen Euro netto erhalten. Neben der Ablöse von rund 25 Millionen Euro steht wohl auch ein zusätzlicher Spielertausch im Raum.

Juve hat offenbar Interesse an Gabriel Jesus, City-Coach Pep Guardiola möchte seinen Stürmer aber nicht abgeben.

+++ Update 26. August, 11.58 Uhr: Juve-Abgang? Ronaldo-Manager in Turin eingetroffen +++

Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über einen Juve-Abgang von Cristiano Ronaldo, nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Manager Jorge Mendes am Mittwoch in Turin angekommen und hat sich nach der Landung in Richtung Ronaldos Anwesen aufgemacht. Laut der Zeitung "ein echter Wendepunkt".

Dass Manchester City an dem Portugiesen interessiert sein soll, gilt als sicher. Inzwischen soll aber auch Paris Saint-Germain in den Poker eingestiegen sein, um den Traum einer Vereinigung von Lionel Messi und Ronaldo zu realisieren.

Laut dem italienischen Medium ist Manager Mendes daran interessiert, seinem Klienten einen neuen Zweijahresvertrag zu verschaffen.

Bei beiden Klubs hängen die Verhandlungen jedoch auch von anderen Spielern ab. Bei PSG geht es vornehmlich um die Frage, ob Kylian Mbappe noch zu Real Madrid wechselt. Bei City ist die Wahrscheinlichkeit für einen CR7-Transfer inzwischen gestiegen, seit Harry Kane angekündigt hat, in diesem Sommer bei Tottenham zu bleiben.

+++ Update 24. August, 13 Uhr: Juve schließt Ronaldo-Abschied aus +++

Bei Juventus Turin will man von einem Abschied des Portugiesen nichts wissen.

"Wir haben diese Entscheidung gemeinsam mit Ronaldo getroffen. Er wird zu 100 Prozent bleiben", sagte Juventus-Vize-Präsident Pavel Nedved bei "DAZN". Bereits zuvor erklärte Trainer Allegri, dass er Cristiano Ronaldos Wort auf einen Verbleib bei der "Alten Dame" habe. Dessen Vertrag läuft noch bis 2022.

+++ Update 22. August, 21 Uhr: CR7 sorgt für neuen Wirbel +++

Cristiano Ronaldo hat beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin zum Saisonstart großen Wirbel ausgelöst - indem er (zunächst) nicht spielte. Medienberichten zufolge bat der Portugiese vor dem Serie-A-Auftakt bei Udinese Calcio am Sonntag (2:2) darum, nicht eingesetzt zu werden, er wolle Wechseloptionen prüfen.

Die Nachricht ging umgehend viral, doch Ronaldo, der einen Vertrag bis Ende der Saison besitzt, wurde in der zweiten Halbzeit dann doch eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte seine Mannschaft 2:1, Paolo Dybala (3.) und Juan Cuadrado (23.) hatten für Juve getroffen.

Udine glich durch Gerard Deolofeu (83.) spät aus, Juve-Torhüter Wojciech Szczesny hatte sich verdribbelt. Dann folgte die Schlusspointe des Spiels: Ronaldo traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum vermeintlichen Sieg, doch das Tor wurde nach Videobeweis aberkannt.

