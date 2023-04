Nachdem sich Cristiano Ronaldo im Spiel gegen Al-Hilal (0:2) beim Verlassen des Spielfeldes nach Messi-Rufen in den Schritt gegriffen hatte, war die Aufregung in Saudi-Arabien groß. Jetzt wurde sogar eine Klage eingereicht, zudem wird auch seine Abschiebung gefordert.

"Das Verhalten von Ronaldo ist ein Verbrechen, eine öffentliche, unanständige Handlung, die zu den festgesetzten Straftaten gehört und zur Festnahme und Abschiebung führt, wenn sie von einem Ausländer begangen wird", heißt es in einem Twitter-Post der Anwältin Nouf bin Ahmed. Ein paar Tage später folgte das Update, dass die Klage ihrer Kanzlei gegen Ronaldo nun bei der Staatsanwaltschaft eingereicht worden sei.

Fans von Al-Hilal hatten Sprechgesänge für Lionel Messi angestimmt, der Portugiese ließ sich beim Gang in die Katakomben zu der obszönen Geste in Richtung der Fans hinreißen.

Es war nicht die einzige Skandal-Szene des Portugiesen in der Partie: Nach einem Zweikampf, der eher aus dem Wrestling stammen könnte, holte er sich eine Gelbe Karte ab.

Laut "Spox" berufen sich Vertreter von Al-Nassr darauf, dass Ronaldo die Geste nicht als Provokation gemeint habe, er habe beim Verlassen auf den Boden geschaut und nicht in die Zuschauerränge. In den sozialen Medien und in Saudi-Arabien löste die Aktion von Ronaldo jedoch einen heftigen Shitstorm aus.

Cristiano Ronaldo treffsicher in Saudi-Arabien

Für Al-Nassr erzielte der Superstar in bisher 13 Partien elf Tore und bereitete zwei weitere vor. Der saudi-arabische Klub steht in der Tabelle aktuell auf dem zweiten Platz.

Ronaldo trifft mit seinem Team am kommenden Montag im Halbfinale des King Cup of Champions auf Al Wahda.