London (SID) - Der englische Premier-League-Klub Crystal Palace greift erneut auf Roy Hodgsons Dienste als Teammanager zurück. Wie der Tabellenzwölfte am Dienstag bekannt gab, übernimmt der 75-Jährige beim Londoner Klub bis zum Saisonende. Hodgson hatte bereits von 2017 bis 2021 im Selhurst Park an der Seitenlinie gestanden, sein Nachfolger Patrick Vieira war am Freitag entlassen worden.

"Unsere einzige Aufgabe ist es, jetzt Spiele zu gewinnen und die notwendigen Punkte zu holen, um in der Premier League zu bleiben", sagte der frühere englische Nationaltrainer. Palace hat seit zwölf Spielen nicht mehr gewonnen und steht nur drei Punkte über dem Relegationsplatz.