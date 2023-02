Obwohl Real Madrid im Jahr 2022 erneut die Champions League gewann, wurden die Königlichen bei der FIFA-Gala "The Best" in Paris beinahe gänzlich übergangen. Kein einziger individueller Award ging an Real. Als sich dies herausstellte, quittierte die Delegation der "Blancos" dies offenbar mit Boykott. Einen Shitstorm entete derweil David Alaba.