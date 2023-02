Köln (SID) - Weltmeister Lionel Messi gegen Kylian Mbappe, oder wird es vielleicht doch Karim Benzema? Eigentlich scheinen die Vorzeichen aber eindeutig: Als klarer Favorit geht Argentiniens WM-Held in die Wahl zum FIFA-Weltfußballer. Einmal mehr könnte Messi ab 21.00 Uhr bei den "The Best FIFA Football Awards" in Paris für Enttäuschung in Frankreich sorgen - und sich zum siebten Mal die Auszeichnung sichern.

Deutschlands Basketballer wollen die WM-Qualifikation mit dem Gruppensieg veredeln. Die bereits für die Endrunde qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert trifft ab 17.30 Uhr in Espoo auf Gastgeber Finnland. Der Sieger des Duells geht letztlich als Erster aus Gruppe J hervor. Da die Abschlussplatzierung keine Auswirkung auf die Gruppenauslosung hat, nutzt Herbert die Länderspielperiode auch zur Talente-Entwicklung. Ohnehin fehlen unter anderem die deutschen NBA-Spieler wegen Terminkollisionen.