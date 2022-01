Köln (SID) - In der englischen Premier League kommt es zum Duell der deutschen Teammanager, doch einer wird nur von zu Hause zuschauen: Thomas Tuchel empfängt mit dem FC Chelsea ab 17.30 Uhr den FC Liverpool von Jürgen Klopp. Der LFC-Coach befindet sich in Quarantäne, nachdem die Reds am Neujahrstag einen verdächtigen Coronatest bei Klopp vermeldet hatten. Sportlich ist das Duell enorm wichtig. Tabellenführer Manchester City ist bereits ein gutes Stück enteilt.

Francesco Friedrich will nach seiner überraschenden Niederlage am Samstag wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Im lettischen Sigulda findet ein weiteres Zweier-Rennen statt. Los geht es ab 9.00 Uhr.

Nach knapp zweiwöchiger Pause beginnt für die Rodlerinnen das Olympiajahr mit dem Weltcup in Winterberg. Ab 9.30 Uhr geht es zur Sache, der zweite Lauf soll um 10.55 Uhr beginnen. Ab 12.50 Uhr folgt die Team-Staffel.

Wer schafft es ins Finale der Darts-WM 2022? Im Alexandra Palace in London finden die Halbfinals statt. Ab 19.00 Uhr werden die beiden Tickets für das Endspiel am kommenden Montag ausgespielt.