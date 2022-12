Paris (SID) - Drei Tage nach der bitteren Finalniederlage bei der WM in Katar hat Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappe wieder das Training bei seinem Klub Paris St. Germain aufgenommen. PSG veröffentlichte am Mittwoch Fotos und Videos, die den 24 Jahre alten Stürmer bei der Ankunft am Klubgelände zeigten.

Bei Frankreichs Niederlage am Sonntag gegen Argentinien (2:4 i.E.) hatte Mbappe drei Tore erzielt und auch im Elfmeterschießen getroffen. Mit acht Treffern sicherte er sich zudem den Goldenen Schuh als bester WM-Torschütze.

Eine wirkliche Erholungspause nach der WM haben Mbappe und Co. nicht. Bereits am 28. Dezember steht der 16. Spieltag der französischen Ligue 1 an, PSG empfängt dann Racing Straßburg (21.00 Uhr/DAZN).