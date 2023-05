In der Nacht zu Montag ist in das Haus des brasilianischen Fußballstars Rodrygo (22) vom spanischen Rekordmeister Real Madrid eingebrochen worden. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeiquellen. Als die Ordnungshüter am Tatort eintrafen, hätten sie eine aufgebrochene Tür und mehrere auf den Kopf gestellte Zimmer vorgefunden. Über den Inhalt und den Wert der Beute sei bislang nichts bekannt.

Der Einbruch ereignete sich einen Tag nach dem 2:1-Sieg von Real gegen CA Osasuna im Finale des spanischen Pokalfinals, bei dem Rodrygo mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte.

Auch Rodrygos Teamkollegen Dani Carvajal und Karim Benzema wurden bereits Opfer von Einbrechern. Im Oktober 2019 hatten die Guardia Civil und Europol die Zerschlagung eines Einbrecherrings bekannt gegeben, der es auf Profis von Atletico Madrid und Real Madrid abgesehen hatte.