Köln (SID) - Nach seiner geglückten Flucht aus der Ukraine hat der brasilianische Fußballprofi Junior Moraes laut heimischer Medien umgerechnet 47.600 Euro für humanitäre Hilfe in der Kriegsregion gespendet. Der 34 Jahre alte Angreifer von Schachtjor Donezk war vor drei Jahren im osteuropäischen Land eingebürgert worden und bestritt elf Länderspiele (ein Tor) für seine neue Heimat.

Moraes, der in der Ukraine auch für Metalurg Donezk und Dynamo Kiew spielte, war am Montag vor dem russischen Einmarsch mit seiner Familie und weiteren brasilianischen Spielern von Kiew in die benachbarte Republik Moldau geflohen. Aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft lief er nach der vom ukrainischen Präsidenten erlassenen Mobilmachung Gefahr, an Kampfaktionen teilnehmen zu müssen.