Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem Zittersieg ihre Chancen in der EM-Qualifikation gewahrt. Das Team von Sergej Rebrow besiegte auf neutralem Platz im slowakischen Trnava die Auswahl des Fußballzwergs Malta mit 1:0 (0:0) und bleibt in der schweren Gruppe C mit dem EM-Zweiten England und Titelverteidiger Italien mit sechs Punkten zunächst Zweiter hinter den Three Lions (neun), die am Abend auf Nordmazedonien treffen.

Wiktor Zygankow, vor Wochenfrist beim 3:3 in Bremen im 1000. Spiel der deutschen Nationalmannschaft Doppeltorschütze, traf für die Ukraine in der 72. Minute per Foulelfmeter. 20 Minuten zuvor war der frühere Dortmunder Andrej Jarmolenko noch vom Punkt gescheitert.

In der ausgeglichenen Gruppe H mit dem EM-Halbfinalisten Dänemark als größtem Namen eroberte Finnland durch ein 6:0 (2:0) in Helsinki gegen Außenseiter San Marino zunächst die Tabellenspitze. Der Leverkusener Lukas Hradecky im finnischen Tor war praktisch beschäftigungslos.