Köln (SID) - Teammanager Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea das Halbfinal-Hinspiel des englischen Liga-Pokals gewonnen. Die Blues besiegten am Mittwochabend auch dank eines Treffers von Nationalspieler Kai Havertz den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit 2:0 (2:0) und haben damit gute Chancen, das Endspiel zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 zu erreichen. Das Rückspiel findet kommenden Mittwoch statt.

Vor dem Spiel gab es dagegen schlechte Nachrichten für Chelsea. Wie Tuchel in einem Interview bekannt gab, wurden Mittelfeldspieler N'Golo Kante und Verteidiger Thiago Silva am Morgen positiv auf das Coronavirus getestet. Beide Spieler befinden sich in Isolation.

Im Spiel erzielte Havertz das 1:0 bereits in der fünften Spielminute. Ein Eigentor von Ben Davies (34.) erhöhte die Führung für den FC Chelsea, bei dem Stürmerstar Romelu Lukaku nach seinem Skandalinterview und der folgenden Begnadigung wieder in der Startelf stand.

Vergangene Woche hatte Tuchel den Belgier aufgrund umstrittener Aussagen noch aus dem Kader für das Liga-Spiel gegen den FC Liverpool (2:2) gestrichen. Mittlerweile hat Lukaku für seine Aussagen um Entschuldigung gebeten.