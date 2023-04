Die Affäre um Bilanzfälschungen im italienischen Fußball nimmt Ausmaße an. So sollen die Staatsanwaltschaften in Rom und Tivoli gegen die Klubs AS Rom, Lazio Rom und US Salernitana ermitteln – das berichtet die "Sportschau".

Gegen alle drei Vereine aus der Serie A besteht der Verdacht der Bilanzfälschung durch überhöhte Marktwerte bei Spielertransfers.

Im Januar hatte das Sportgericht bereits gegen Juventus Turin eine Strafe wegen Bilanzfälschung verhängt.

Konkret sollen Claudio Lotito - Präsident von Lazio - sowie Dan und Ryan Friedkin – Besitzer von AS Rom – im Kreis der Ermittlungen stehen. Die Vereinsräume sollen schon am Mittwoch durchsucht sein worden.