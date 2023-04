Chinas Fußball-Fans fiebern offenbar nach drei Jahren voller Anti-Corona-Maßnahmen dem Saisonstart in der einheimischen Super League am Wochenende entgegen. Nach Aufhebung der behördlichen Zuschauerbeschränkungen waren die 68.000 Eintrittskarten für das Eröffnungsspiel am Samstag zwischen Peking Guoan und Meizhou Hakka laut einem Bericht der staatlichen Tageszeitung Global Times zwei Tage vor der Begegnung nach Beginn des öffentlichen Vorverkaufs binnen fünf Minuten ausverkauft.

Auch an weiteren Begegnungen besteht Informationen des chinesischen Fachmagazins Soccer News großes Interesse. Demnach erwartet Meister Wuhan Three Towns für sein Auftaktmatch gegen Shanghai Port mit dem brasilianischen Altstar Oscar rund 40.000 Besucher in seiner Arena. Insgesamt spielen 16 Mannschaften bis November um die Meisterschaft.

Chinas Regierung hatte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie strikte Auflagen für die Fortführung des Spielbetriebs in der Super League erlassen. Es bestanden Obergrenzen für maximal genehmigte Besucherzahlen in den einzelnen Arenen.

Der Re-Start nach dem offiziell propagierten Sieg der Regierung über das Virus soll allerdings nicht nur wegen der Pandemie-Folgen laut Global Times "der Beginn einer neuen Ära für den chinesischen Fußball" sein.

Die tiefe Krise des Fußballs im Reich der Mitte verstärkten neben den Corona-Beschränkungen auch der Finanzkollaps zahlreicher Vereine wie 2021 des damaligen Meisters Jiangsu Suning. Auch ein noch nicht aufgearbeiteter Korruptionsskandal, in den sogar der ehemalige Verbandspräsident Chen Xuyuan und der ehemalige Nationaltrainer Li Tie verwickelt sein sollen, belastet den Sport.

Trotz aller negativen Entwicklungen verfolgt Chinas Regierung weiterhin Pläne für die Ausrichtung einer WM-Endrunde. Staatspräsident Xi Jinping hat außerdem den Aufstieg des chinesischen Nationalteams in die Weltspitze als Ziel bis 2050 ausgerufen.