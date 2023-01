Riad (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat Anoud Al-Asmari als erste Frau aus Saudi-Arabien zur internationalen Schiedsrichterin ernannt. Weniger als ein Jahr zuvor hatte die saudische Nationalmannschaft der Frauen ihr Debüt gegeben.

"Ich freue mich, die erste saudische Schiedsrichterin in der Geschichte des saudischen Sports zu sein, die das internationale Abzeichen erhält", sagte Al-Asmari, eine von acht Saudis, die die FIFA ernannte, der Nachrichtenagentur AFP. Auf die Frage, wie sie es fände, ein Männerspiel zu leiten, antwortete die 34-Jährige, dass sie erst darüber nachdenke, wenn der saudische Verband dies genehmige.

Im als konservativ geltenden Saudi-Arabien haben sich in den vergangenen Monaten Möglichkeiten für Frauen im Sport eröffnet. So startete die Frauen-Liga im November 2021, und die erste saudische Nationalmannschaft, die derzeit von der deutschen Trainerin Monika Staab betreut wird, besiegte die Seychellen in ihrem ersten offiziellen Spiel im vergangenen Februar mit 2:0.

Saudi-Arabien, in dessen Nachbarland Katar im November und Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand, hat sich um die Ausrichtung des Asien-Pokals der Frauen 2026 beworben und ist der einzige Bewerber für den Männer-Wettbewerb 2027. Außerdem erwägt das Land die Weltmeisterschaft 2030 gemeinsam mit Ägypten und Griechenland auszurichten.