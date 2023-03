Da kann selbst Fünferpacker Erling Haaland nicht mithalten: Stürmer Gift Emmanuel Orban vom belgischen Fußball-Spitzenklub KAA Gent hat am Mittwochabend in der Conference League den schnellsten Hattrick in der Europacup-Geschichte erzielt.

Beim 4:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel bei Istanbul Basaksehir erzielte der 20-jährige Nigerianer innerhalb von drei Minuten (31./32./34.) im Alleingang die 3:0-Führung der Gäste.

Orban löst Salah ab

Den bis dato schnellsten Dreierpack in einem der drei europäischen Wettbewerbe hatte Topstar Mohammed Salah im vergangenen Oktober beim 7:1 des FC Liverpool in der Champions League gegen die Glasgow Rangers erzielt. Der Ägypter benötigte damals für seine drei Treffer sechs Minuten.

Orban war erst Ende Januar für mutmaßlich 3,3 Millionen Euro vom norwegischen Erstliga-Aufsteiger Stabaek IF zum belgischen Pokalsieger gewechselt. Dort gelangen ihm in neun Pflichtspielen bereits zwölf Treffer.

Gent erreichte durch den Auswärtssieg souverän die nächste Runde. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 1:1 getrennt.