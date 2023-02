Rio de Janeiro (SID) - Der ehemalige Bundesligaprofi Ramon Menezes wird Interimstrainer der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft. Der U20-Coach des Rekordweltmeisters wird die Selecao beim Länderspiel am 25. März in Tanger gegen den WM-Halbfinalisten Marokko betreuen. Das gab der brasilianische Verband CBF bekannt. Menezes spielte in der Saison 1995/96 unter dem Namen Ramon Hubner für Bayer Leverkusen.

Der Verband hatte sich nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Katar gegen Kroatien von Nationaltrainer Tite getrennt. Zuletzt war über eine Verpflichtung von Carlo Ancelotti spekuliert worden. Der Italiener steht aber noch bis Juni 2024 bei Champions-League-Sieger Real Madrid unter Vertrag.