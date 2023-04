Der Kapitän des italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom, Ciro Immobile, war am Sonntag in Rom einen Autounfall verwickelt und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Der Ex-Dortmunder war mit seinem Auto in Rom unterwegs und stieß mit seinem Gefährt mit einer Straßenbahn zusammen. Der Aufprall war so stark, dass die Tram aus den Schienen sprang.

Der Torjäger wurde wie auch seine Töchter nach dem Zusammenstoß zu Kontrolluntersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das berichteten italienische Medien.

"Mir geht es zum Glück gut, mir tut nur mein Arm ein bisschen weh", zitierte die Gazzetta dello Sport den Nationalstürmer. Der Tramfahrer wurde verletzt, einige Fahrgäste der Straßenbahn wurden für Untersuchungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Italienische Medien veröffentlichten Bilder von Immobiles zerstörtem Auto.