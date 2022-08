Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christian Gentner wird seine Karriere wohl nach der laufenden Saison beenden. Der 37-Jährige, der seit 2021 für den FC Luzern in der Schweizer Super League spielt, sagte im Interview mit dem Sportradio Deutschland: "Dass ich in der kommenden Saison noch Fußball spiele, ist eher unwahrscheinlich."

Gentner, mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg jeweils einmal deutscher Meister, sieht seine Zukunft durchaus weiter im Fußball. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, weiter dort tätig zu bleiben. Ich konnte bis zum Mai 18 Monate lang einen Kurs vom DFB und der DFL zum Thema Führungskräfte im Profifußball absolvieren. Das hat sehr viel Einblicke in spannende Bereiche geboten."

Die Bundesliga, in der er 430 Spiele absolvierte, verfolgt er immer noch intensiv. So wie er seinem Ex-Klub Stuttgart "definitiv zutraut, auch in diesem Jahr die Klasse zu erhalten", sieht Gentner Bayern München im Titelkampf konkurrenzlos. "Das sieht sehr hungrig aus. Sie sind schwer auszurechnen und es ist eine riesige Spielfreude zu erkennen", sagte Gentner, "man braucht schon viel Fantasie, um zu sagen, die Bayern werden ein enges Meisterrennen zulassen." Es wirke aktuell sogar so, "als wären sie ohne Robert Lewandowski noch besser geworden", meinte Gentner, fügte aber an: "Es ist noch früh in der Saison."