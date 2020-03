Köln - Titelverteidiger Manchester City ist ungefährdet ins Viertelfinale des FA-Cups eingezogen. Die Citizens setzten sich ohne Nationalspieler Ilkay Gündogan beim Zweitligisten Sheffield Wednesday glanzlos mit 1:0 (0:0) durch und dürfen drei Tage nach dem Triumph im Ligapokal weiter vom nächsten Titel träumen. Im Viertelfinale des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt am 21./22. März ist City bei Newcastle United gefordert.

Torjäger Sergio Agüero (53.) avancierte mit seinem insgesamt 254. Treffer für die Skyblues zum Matchwinner für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola. Gündogan saß 90 Minuten auf der Bank.

Drmic schockt Mourinhos Spurs

Tottenham Hotspur musste sich indes dem von Daniel Farke trainierten Premier-League-Schlusslicht Norwich City mit 2:3 nach Elfmeterschießen geschlagen geben, nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Der Belgier Jan Vertonghen brachte das Team von Star-Trainer Jose Mourinho per Kopf (13.) in Führung, doch der ehemalige Gladbacher Josip Drmic (78.) rettete die Kanarienvögel nach einer unglücklichen Abwehr von Spurs-Ersatztorhüter Michel Vorm in die Verlängerung.

Im Elfmeterschießen hatte Norwich die besseren Nerven, Torhüter Tim Krul wurde mit zwei parierten Elfmetern zum Helden. Im Viertelfinale trifft Norwich entweder auf Derby County oder Manchester United, der FC Chelsea ist bei Leicester City zu Gast, Sheffield United empfängt den FC Arsenal.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.