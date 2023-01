Köln (SID) - Trainer David Wagner ist mit einer Niederlage im FA Cup in seine zweite Amtszeit im englischen Fußball gestartet. Der ehemalige Coach des FC Schalke unterlag beim Debüt mit Zweitligist Norwich City gegen die Blackburn Rovers 0:1 (0:1). Den Treffer des Abends in der dritten Pokalrunde erzielte Gäste-Stürmer Jack Vale in der 31. Minute.

Wagner (51) hatte zwischen 2015 und 2019 bei Huddersfield Town an der Seitenlinie gestanden, die "Terriers" in die Premier League geführt und dort seine bisher erfolgreichste Zeit als Cheftrainer verbracht. Die darauf folgenden Stationen auf Schalke und zuletzt beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern waren jeweils vorzeitig geendet.