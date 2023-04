Tierischer Eklat in Belgien: Im Rahmen des Erstliga-Derbys am Freitag bei Standard Lüttich haben Fußballfans des RSC Charleroi gegnerische Anhänger mit toten Ratten beworfen. Das teilten die Gastgeber zwei Tage nach ihrem 3:1-Sieg mit und bestätigten damit Behauptungen, die Fans in den sozialen Netzwerken geäußert hatten.

Demnach wurde ein Dutzend toter Ratten, die angelehnt an die Vereinsfarbe von Lüttich rot angemalt waren, in Richtung der Heimfans geworfen. "Wir hoffen, dass die Pro League Maßnahmen einleitet, dass unser Verein eine Beschwerde einreicht und dass sich die Tierschutzverbände einschalten werden", schrieben Fans von Standard bei Facebook.

Gegenüber dem belgischen Fernsehen hatte ein Lüttich-Anhänger den Ablauf der Aktion geschildert. "Vermummte Zuschauer in Rattenfänger-Kostümen warfen die Ratten in Richtung einer Tribüne, auf der sich auch Familien und Menschen mit eingeschränkter Mobilität aufgehalten haben", berichtete er.