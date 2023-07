Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber FC Arsenal erzielt.

Der vom FC Chelsea innerhalb Londons gewechselte ehemalige Leverkusener stellte beim 5:0 (2:0)-Sieg der "Gunners" in Washington gegen eine Auswahl der US-Profiliga Major League Soccer in der 89. Minute den Endstand her.

Rice gibt Debüt für Arsenal

Sein Debüt bei den Gästen gab Declan Rice. Arsenals Teammanager Mikel Arteta wechselte den Mittelfeldspieler, der noch ohne Torerfolg blieb, in der 65. Minute ein.

Der 24-Jährige war für die Rekordsumme von umgerechnet 122 Millionen Euro von West Ham United zum Lokalrivalen Arsenal transferiert worden.