Auch ohne Torjäger Robert Lewandowski darf der FC Barcelona vom Einzug ins Finale der Copa del Rey träumen. Zum Auftakt der "Clasico-Wochen" gewannen die Katalanen um Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen beim Erzrivalen Real Madrid am Donnerstag im insgesamt wenig berauschenden Hinspiel des Pokal-Halbfinales mit 1:0 (1:0).

In Abwesenheit Lewandowskis, der wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, sorgte ein Eigentor von Reals Abwehrspieler Eder Militao (26.) für den Sieg des Rekordpokalgewinners.

Während die Madrilenen auf den ebenfalls von einer Oberschenkelblessur geplagten Ex-Münchner David Alaba verzichten mussten, standen 2014-Weltmeister Toni Kroos und Nationalverteidiger Antonio Rüdiger in der Startelf.

Nach dem Liga-Duell (19. März) treffen beide am 5. April zum Pokal-Rückspiel in Barcelona aufeinander. Das Finale steigt am 6. Mai in Sevilla. In der Liga führt Barca (59 Punkte) die Tabelle mit sieben Zählern Vorsprung vor Real an.