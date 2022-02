Köln - Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona hat mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Atletico Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt.

Die Katalanen bezwangen den Meister am Sonntag mit 4:2 (3:1) und verbesserten sich in der Tabelle auf den vierten Platz. Erzrivale Real Madrid an der Spitze ist aber schon weit enteilt, Atletico ist Fünfter.

Oldie Dani Alves mit Tor und Platzverweis

Jordi Alba (10.), Gavi (21.), Ronald Araujo (43.) und Dani Alves (49.) trafen für die Mannschaft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, die die Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Alves (69.) zu zehnt überstehen musste.

Yannick Carrasco (8.) und der frühere Barca-Stürmer Luis Suarez (58.) waren für die Gäste erfolgreich. Bei den Gastgebern wurde Neuzugang Pierre-Emerick Aubameyang in der 61. Minute eingewechselt und feierte so sein Debüt für die Katalanen.

