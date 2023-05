Der FC Barcelona prüft aktuell offenbar die Möglichkeit, in der kommenden Saison an asiatischen Wettbewerben teilzunehmen, sollte der Klub aus der europäischen Champions League ausgeschlossen werden. Das berichtet der Fernsehsender "TV3".

Im Zuge des "Fall Negreira" zieht die UEFA laut "AS" einen Ausschluss der Katalanen aus dem europäischen Wettbewerb für die kommende Saison in Betracht. Erst vor wenigen Tagen soll es diesbezüglich zu einem Treffen zwischen Barca-Präsident Joan Laporta und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin gekommen sein. Auch strafrechtlich muss sich der Klub verantworten, die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Korruption erhoben.

Sollte sich die UEFA zu einem Ausschluss des Klubs um Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen entscheiden, drohen Barca erhebliche finanzielle Einbußen.

Um diese zu kompensieren, hat der designierte spanische Meister laut "TV3" eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, ob es möglich wäre, in einem Wettbewerb außerhalb Europas anzutreten.

Spielt der FC Barcelona bald in Asien?

Die Barca-Bosse haben dabei angeblich besonders Asien ins Auge gefasst. Denkbar seien sowohl Freundschaftsspiele als auch die Teilnahme als Gastklub an einem offiziellen Wettbewerb, zum Beispiel der asiatischen Champions League.

Sollte Barca auch eine Sperre in der spanischen Liga drohen, zieht der Klub angeblich sogar einen Wechsel in die Meisterschaft eines anderen europäischen Landes in Betracht. Allerdings sollen die Barca-Mitglieder den Berichten zufolge über jegliches Vorgehen dieser Art abstimmen.

Beim "Fall Negreira" geht es um Zahlungen in Höhe von über sieben Millionen Euro an die Firma des früheren spanischen Schiedsrichterchefs Jose Maria Enriquez Negreira, die im Zeitraum zwischen 2001 und 2018 geflossen sind. Barca behauptet, das Geld sei für Beraterdienste gezahlt worden. Die Staatsanwaltschaft jedoch vermutet Bestechung, um sich einen sportlichen Vorteil zu verschaffen. Real Madrid tritt in der Sache als Nebenkläger auf.