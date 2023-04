Wird der FC Barcelona für ein Jahr aus dem Europapokal verbannt? Wie spanische Zeitung "AS" berichtet, könnte genau das den Katalanen als Konsequenz aus dem "Fall Negreira" drohen.

Dem Klub um Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski wird von der spanischen Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 etwa 7,3 Millionen Euro an das Unternehmen des früheren Schiedsrichterchefs Enriquez Negreira gezahlt und dafür Schiedsrichterentscheidungen zu eigenen Gunsten erhalten zu haben. Barca wiederum behauptet, das Geld sei für Beraterdienste bestimmt gewesen.

Auch die UEFA hat Ermittlungen aufgenommen - und könnte nun eine drakonische Strafe aussprechen. Obwohl eigentlich zunächst die Disziplinar- und Ethikkommission des Kontinentalverbandes ermitteln müsste, könnte die UEFA laut "AS" diesen Schritt überspringen und den Klub direkt für die kommende Saison aus der Champions League ausschließen.

Ausschluss aus dem Europapokal wäre der GAU

Für Barcelona hätte ein Ausschluss aus dem Europapokal potenziell bedrohliche Konsequenzen. Der Klub ist in seiner aktuellen finanziellen Situation dringend auf die Einnahmen aus dem internationalen Geschäft angewiesen. Nach aktuellem Stand darf Barca im Sommer keine Neuzugänge verpflichten, wenn die Gehaltskosten nicht deutlich gesenkt werden. Das hatte Liga-Präsident Javier Tebas bereits angekündigt.

Die Anschuldigungen rund um den "Fall Negreira" hatten zuletzt zu einer neuen Eiszeit zwischen Barca und Erzrivale Real Madrid geführt. Die Königlichen beteiligen sich an einer möglichen Klage gegen Barca, was die Katalanen wiederum zu einem Konter gegen Real veranlasste. "Dass dieser Verein in der besten Zeit seines Bestehens Anklage erhebt, ist eine beispiellose Übung in Zynismus", sagte Barca-Präsident Joan Laporta.

Jeder wisse, "dass Real Madrid ein Verein ist, der historisch von Schiedsrichterfehlern begünstigt wurde", so Laporta in Anspielung auf die Zeit der Franco-Diktatur in Spanien. Real wiederum reagierte mit einem Video, in dem der Verein darauf hinweist, dass Barca von dieser Zeit viel mehr profitiert habe.