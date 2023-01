Auch eineinhalb Jahre nach dem Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain kehrt beim FC Barcelona keine Ruhe in die Causa ein. Die spanische Zeitung "El Periodico" berichtet nun von beleidigenden WhatsApp-Nachrichten, die in einer Gruppe von mehreren ehemaligen Vorstandsmitgliedern in Richtung des Neu-Weltmeisters geäußert wurden. Auch Ex-Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu soll Mitglied dieser Gruppe gewesen sein.

Vor allem Roman Gomez Ponti, der unter Bartomeu Leiter der Rechtsabteilung war, und der ehemalige Generaldirektor Oscar Grau sollen dabei am heftigsten gegen Messi geledert haben.

Demnach hat sich Ponti innerhalb der Gruppe direkt an Bartomeu gewendet: "Barto, wirklich, du kannst nicht so ein guter Mensch sein, wenn du mit dieser Kanalratte zusammen bist. Der Klub hat ihm alles gegeben und er hat sich dem Ziel verschrieben, eine Diktatur von Neuverpflichtungen, Transfers, Vertragsverlängerungen, Sponsorenverträgen nur für ihn zu organisieren."

Doch damit nicht genug. Weiter soll Ponti Messi als undankbaren "hormonellen Zwerg" beschimpft haben. Damit spielt er auf die von den Katalanen bezahlten Hormonbehandlungen nach Messis Ankunft in Spanien an. Seit seiner Kindheit litt der heute 35-Jährige an einer Wachstumsstörung.

Grau soll den Äußerungen von Ponti zugestimmt haben.

Auch Pique und Busquets sollen beleidigt worden sein

Dieser war nach seinen Beleidigungen gegen Messi aber noch lange nicht fertig. Auch Gerard Pique und Sergio Busquets waren Opfer seiner Tirade. Demnach soll er den ehemaligen Innenverteidiger nach der 2:8-Niederlage in der Champions League gegen den FC Bayern München als "Hu**" bezeichnet haben.

Mittelfeldroutinier Busquets, der als einziger der drei immer noch das Trikot der Katalanen trägt, nannte er dem Bericht zufolge "nicht transferierbar". Um ihn loszuwerden, solle man ihn entlassen und ihm "mangelnde Solidarität" gegenüber dem Klub vorwerfen.

Ob Messi diese Äußerungen tangieren? Unklar. Geäußert hat sich der fischgebackene Weltmeister nicht, es ist fraglich, ob er es überhaupt tun wird.

Mit seinem aktuellen Klub startete er erfolgreich ins neue Jahr. In seinem ersten Spiel für PSG nach der WM erzielte der siebenmalige Weltfußballer direkt einen Treffer und führte die Pariser zu einem 2:0-Erfolg über SCO Angers.