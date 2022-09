München - Bayern München setzt sich zum Auftakt der Champions League höchste Ziele. "Ich will, dass wir das Triple gewinnen", sagte Kingsley Coman, Finalheld beim jüngsten Triumph 2020, dem "kicker": "Wir müssen im Pokal und in der Champions League definitiv besser abschneiden als im Vorjahr."

Sein goldenes Tor im Endspiel von Lissabon gegen Paris St. Germain (1:0) habe ihm "gezeigt, dass sich harte Arbeit auszahlt, dass ich meine Träume verwirklichen kann und dass ich einer der besten Spieler im wichtigsten Spiel überhaupt sein kann", meinte Coman rückblickend.

Jetzt, mit 26 Jahren, sieht sich der französische Fußball-Nationalspieler "auf einem guten Weg, der Spieler zu werden, der ich sein will. Und dieses Jahr wäre ein gutes Jahr, das zu zeigen."

In der Vorrunde trifft der Franzose mit dem FC Bayern München auf Inter Mailand (am Mittwoch ab 20:30 Uhr im Liveticker), FC Barcelona und Viktoria Pilsen.

FC Bayern München: Bosse zeigen sich begeistert von Finaltorschütze Coman

Die Bayern-Verantwortlichen sind voll des Lobes für den Flügelflitzer. "King ist genial", sagte Vorstandschef Oliver Kahn, "er ist absolute Weltklasse und eine Attraktion für die Fans". Für Trainer Julian Nagelsmann ist Coman "einer der besten Außenstürmer in Europa, wenn nicht mit der Beste", wie er zuletzt betonte.

