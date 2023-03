Der FC Bayern München macht in Bezug auf die Talentförderung den nächsten Schritt und startet eine Kooperation mit dem Los Angeles FC aus der MLS. Dabei sollen internationale Talente gefördert und im Idealfall für die eigenen Profimannschaften ausgebildet werden.

In einer Pressemitteilung des Rekordmeisters sagt Vorstandsboss Oliver Kahn: "Auf internationaler Ebene entwickelt sich der Fußball sehr dynamisch, das ist besonders auf dem Transfermarkt erkennbar. Wir sehen in der Partnerschaft mit LAFC eine Chance, den FC Bayern im sportlichen Wettbewerb mit den besten Vereinen Europas und der Bundesliga zu stärken."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic fügt hinzu: "Auch unser Campus, der das Herzstück der Nachwuchsarbeit des FC Bayern bleibt, wird profitieren. Unseren dort geförderten jungen Spielern können wir künftig einen noch besser auf sie zugeschnittenen Ausbildungsweg und somit einen besseren Übergang in unsere Profimannschaften und den Profifußball bieten. Das macht den FC Bayern als Ausbildungsverein attraktiver."

Das Unternehmen "Red&Gold Football" - das Joint Venture aus dem Zusammenschluss - hat seinen Sitz in München.

Bekannte Beispiele

Mit Giorgio Chiellini spielt eine Fußball-Legende in Los Angeles, auch Gareth Bale kickte vor seinem Karriereende dort. Der Verein liegt in der noch jungen Saison derzeit auf dem zweiten Rang in der Western Conference.

Der FCB ist mit Auslandsbüros in New York, Shanghai und Bangkok bereits international breit vertreten. Ein Nachwuchstalent aus der MLS, das es bei den Bayern bereits zum Profi geschafft hat, ist Alphonso Davies. Der Kanadier kam im Januar 2019 aus Vancouver.