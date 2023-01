Die Genugtuung war Kai Havertz deutlich anzumerken.

Auch er stand in den Wochen des tiefen Falls des FC Chelsea in der Kritik. Die Fans hatten ihn verspottet, er selbst erzielte nur vier Tore. Und steht angeblich auf der Verkaufsliste der "Blues". Wie der "Telegraph" berichtet, soll Havertz, der erst 2020 zum FC Chelsea wechselte, im Sommer verkauft werden.

Eine Antwort gab der Ex-Leverkusener jetzt auf dem Platz: Gegen Crystal Palace gelang ihm am Sonntag der Treffer zum 1:0-Sieg, der ein bisschen Druck aus dem Kessel nimmt.

Negativserie gestoppt

Immerhin stoppte der Champions-League-Sieger von 2021 eine unheimliche Negativserie, in der Premier League hatten die Londoner zuvor nur eines von neun Spielen gewonnen.

"Die letzten Wochen waren unheimlich hart. Für alle im Verein ist es unter diesen Umständen nicht einfach", sagte Havertz nach dem Spiel. Denn der Trainer-Wechsel von Thomas Tuchel zu Graham Potter verpuffte, nach einem guten Start folgte der Absturz ins graue Mittelmaß. Trotz des Sieges hängt Chelsea auf Platz zehn fest.

"Dieses Jahr hat sich vieles verändert. Wir haben so viele Verletzungen, zehn bis zwölf verletzte Spieler. Heute hatten wir fünf junge Spieler in der Startelf, die im Moment einen wirklich guten Job machen", so Havertz. Er nimmt sich aber auch selbst in die Pflicht.

Kai Havertz: Mehr Tore schießen

"Ich spiele auf der Neun und übernehme die Verantwortung, mehr Tore zu schießen, denn wir müssen als Mannschaft mehr Tore schießen. Ich werde mein Bestes tun, um der Mannschaft zu helfen", versprach er.