München/London - Roman Abramowitsch zieht nun offenbar doch einen kompletten Verkauf des FC Chelsea in Erwägung.

Der russische Besitzer des Premier-League-Klubs hatte zuletzt öffentlich bekanntgegeben, die operative Führung an die gemeinnützige Stiftung des Vereins abgeben zu wollen. Sein Plan sah aber vor, dass er weiter Besitzer der "Blues" bleibt. Doch laut des englischen Blatts "Telegraph" soll nun ein Umdenken beim 55-Jährigen eingesetzt haben.

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss hat bereits konkretes Interesse an einem Kauf angemeldet. "Wir kennen Stand heute noch nicht den genauen Verkaufspreis. Ich kann mir den Einstieg bei Chelsea mit Partnern gut vorstellen. Aber die Rahmenbedingungen muss ich jetzt zuerst genau prüfen", sagte der 86-Jährige aus Bern im Interview mit dem Blick.

Chelsea-Interessent: "Abramowitsch fordert zu viel"

Wyss habe am Dienstag mit drei weiteren Personen ein Angebot erhalten, um Chelsea vom russischen Oligarchen zu kaufen, berichtete er. Abramowitsch wolle Chelsea "schnell loswerden".

Ob Wyss, der als einer der reichsten und einflussreichsten Schweizer gilt, einen Kauf vorantreibt, werde sich in "vier bis fünf" Tagen zeigen, sagte er und führte aus: "Abramowitsch fordert derzeit viel zu viel. Wissen Sie: Chelsea steht bei ihm mit zwei Milliarden Pfund in der Kreide. Aber Chelsea hat kein Geld. Bedeutet: Diejenigen, die Chelsea kaufen, sollen Abramowitsch entschädigen."

Roman Abramowitsch werden Kontakte zu Wladimir Putin nachgesagt

Abramowitschs-Plan, die Führung an die Chelsea-Stiftung abzugeben, liegt noch auf Eis. Die britische Wohltätigkeitkommission schaut genau hin und fordert eine Erklärung, wie eine Stiftung mit dem Status der Gemeinnützigkeit gleichzeitig einen milliardenschweren Fußballklub führen könne.

Chelseas Anwälte wollen nun einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Dies wird aber einige Zeit beanspruchen. So lange steht Abramowitsch rechtlich in der Verantwortung. Zudem könnte sich der russische Milliardär vor Sanktionen der britischen Regierung fürchten und deshalb einen Verkauf in Betracht ziehen. Abramowitsch werden immer wieder enge Kontakte zu Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt, er selbst bestreitet das.

Sanktionen durch die britische Regierung drohen

Laut der englischen "Daily Mail" soll Abramowitsch acht Tage vor dem Putin-Einmarsch Anteile der russischen Stahl-Firma "EVRAZ" von einer Auslandsgesellschaft auf sich selbst transferiert haben. "EVRAZ" stellt auch Materialien für Russlands Militär her. Der Transfer würde einen Verkauf dieser Aktien erleichtern, heißt es im Bericht. Das erweckt zumindest den Verdacht auf enge Kontakte zum Kreml.

Sollte sich dieser erhärten, könnte die britische Regierung den Chelsea-Besitzer sanktionieren und auch dessen Vermögenswerte einfrieren - seine Aktien am Verein eingeschlossen. Das würde einen Verkauf mindestens erheblich erschweren, möglicherweise sogar unmöglich machen. Großbritannien hat bereits mehrere Sanktionen gegen Russland erlassen, bisher blieb Abramowitsch aber verschont.

