Champions League

Klopp nach Neapel-Klatsche: "Müssen uns neu erfinden"

Der FC Liverpool ist nicht gut in die neue Saison gekommen. Nach einem mehr als holprigen Start in der Premier League haben die "Reds" den Auftakt in die Champions League beim 1:4 in Neapel komplett in den Sand gesetzt. Jürgen Klopp fordert eine Neuausrichtung - von sich selbst.