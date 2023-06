Für den früheren Wolfsburg- und Werder-Coach Florian Kohfeldt geht es nach einem Jahr Pause möglicherweise zu Beginn der Saison 2023/24 nach Belgien.

Laut "Sky" soll der 40-jährige vor der Vertragsunterschrift beim Erstligisten KAS Eupen stehen.

Meisterschaft in Belgien beginnt schon am 22. Juli

Der belgische Klub, der sehr nahe an der deutschen Grenze liegt, trennte sich nach dem gerade so geglückten Klassenerhalt von Trainer Edward Still und ist nun bei der Nachfolger-Suche eben in wohl aussichtsreichen Gesprächen mit Kohfeldt.

Sollte es zu einer Zusammenarbeit zwischen Kohfeldt und Eupen kommen, müsste der frühere Bundesliga-Trainer mit der Arbeit dort recht bald loslegen.

Da die Meisterschaft in Belgien bereits am 22. Juli beginnt, laufen bei Eupen schon wieder die Leistungstests vor dem geplanten Trainingsauftakt zur Saison 2023/24.