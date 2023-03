Paris (SID) - Vize-Weltmeister Frankreich startet mit sechs Bundesliga-Legionären in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Nationaltrainer Didier Deschamps berief für die Spiele gegen die Niederlande (24. März) und drei Tage später in Irland Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman (alle Bayern München), Moussa Diaby (Leverkusen), Randal Kolo Muani (Frankfurt) und Marcus Thuram (Mönchengladbach) in seinen 23-köpfigen Kader.

Neben Superstar Kylian Mbappe nominierte Deschamps in Khephren Thuram, Wesley Fofana und Brice Samba auch drei Neulinge. Routinier Olivier Giroud (36) vom Champions-League-Viertelfinalisten AC Mailand steht ebenfalls im Aufgebot.