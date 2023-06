Der Franzose Rudi Garcia wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Meisters SSC Neapel. Das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Der 59 Jahre alte Garcia folgt auf Erfolgscoach Luciano Spalletti, der sich nach dem Titelgewinn eine Auszeit gönnt.

"Herzlich willkommen und viel Glück", wurde Klubboss Aurelio De Laurentiis in einer knappen Mitteilung zitiert. Garcia hatte zuletzt in Saudi-Arabien den Klub Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo trainiert, am 13. April kam es jedoch zu einer Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen".

Garcia hatte als Trainer zuvor vor allem in Frankreich gearbeitet. Den OSC Lille führte er 2011 sowohl zur ersten Meisterschaft seit 56 Jahren als auch zum Pokalsieg, mit Olympique Marseille zog er 2018 in das Finale der Europa League ein. Auch in Italien war er schon von 2013 bis 2016 als Coach von AS Rom tätig.

Die Wahl ist durchaus überraschend. Italienische Medien hatten zuletzt Luis Enrique, früherer Trainer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, ins Gespräch gebracht. Zudem wurden Vincenzo Italiano vom Ligarivalen und Conference-League-Finalisten AC Florenz sowie Rafael Benitez, Ex-Coach des FC Liverpool, als Kandidaten genannt.

Neapel hatte in der Serie A nach 33 Jahren wieder den Scudetto erobert. Die Süditaliener feierten damit die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und ihren ersten Titel nach der Ära des legendären Argentiniers Diego Maradona.