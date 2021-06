Budapest (SID) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger ist neuer Chefcoach des ungarischen Fußball-Meisters Ferencvaros Budapest. Die Magyaren gaben die Verpflichtung des 55-Jährigen am Samstag bekannt. Stöger hatte zuletzt seinen Abschied vom österreichischen Spitzenteam Austria Wien verkündet, allerdings waren Verhandlungen mit dem Bundesligisten 1. FC Köln über eine Rückkehr an den Rhein gescheitert.

In Budapest übernimmt Stöger die Nachfolge von Sergej Rebrow. Unter der Regie des Ukrainers hatte Ferencvaros zuletzt dreimal in Serie die Meisterschaft gewonnen.

In Deutschland war Stöger bisher an zwei Stationen tätig. Außer in Köln saß der Ex-Profi auch bei Borussia Dortmund auf der Bank.